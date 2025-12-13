لاہور میں رنگ روڈ پیدل عبور کرنیوالا شہری گرفتار
ارسلان نے ٹریفک میں خلل ڈالا، دوسروں اور اپنی زندگی خطرے میں ڈالی پیدل سڑک کراس کرنے پر کسی بھی شہری کے خلاف یہ پہلا مقدمہ ہے
لاہور(کرائم رپورٹر ) لاہورمیں رنگ روڈ کو پیدل عبور کرنے والے شہری کے خلاف مقدمہ درج کرکے گرفتارکرلیاگیا، مقدمہ ڈیفنس سی پولیس سٹیشن میں رنگ روڈ پولیس کے سینئر پٹرولنگ آفیسر عامر محمود کی مدعیت میں درج ہوا۔ایف آئی آر کے متن کے مطابق ارسلان نامی شہری نے نواز شریف انڈر پاس کے قریب رنگ روڈ کو تیز دوڑ کر کراس کیا ، ٹریفک میں خلل ڈال کر دوسروں اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ۔ ملزم کو حراست میں لے کر ڈیفنس سی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ پیدل سڑک کراس کرنے پر کسی بھی شہری کے خلاف یہ پہلا مقدمہ ہے ۔