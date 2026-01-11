صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرآباد ،آن لائن کاروبار کے نام پر شہریوں کو لوٹنے والا نوسرباز گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
مظفرآباد ،آن لائن کاروبار کے نام پر شہریوں کو لوٹنے والا نوسرباز گرفتار

مظفرآباد ( بیورو رپورٹ) مظفرآباد میں آن لائن کاروبار کے نام پر شہریوں سے لاکھوں روپے ہتھیانے والا مرکزی ملزمگرفتار ۔

پولیس کے مطابق ملزم نے صرف تین ماہ کے دوران مختلف شہریوں سے 46 لاکھ روپے سے زائد رقم وصول کی۔ ملزم کے قبضے سے غیر اخلاقی موادبھی برآمد ہوا ہے ۔آن لائن تجارت سکھانے ، نقد رقم کی سرمایہ کاری پر چالیس فیصد منافع اور یومیہ بنیادوں پر پچیس ہزار آمدن کا جھا نسہ دے کرلوئر دیر شاہ گئی خیبر پختونخوا کا رہائشی مظفرآباد کے شہریوں سے کافی عرصے سے لاکھوں روپے بٹورتا رہا۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak