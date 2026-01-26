صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلبرگ آتشزدگی کا مقدمہ درج، 2 نامزد ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
گلبرگ آتشزدگی کا مقدمہ درج، 2 نامزد ملزم گرفتار

دیگر 3 نامزد ملزموں فضیل احمد، ندیم مرزا، عاطف کی تلاش کیلئے چھاپے جاری ہوٹل انتظامیہ نے غیرقانونی بوائلر نصب کرکے گیس سپلائی کی تھی،ایف آئی آر

لاہور(کرائم رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) لاہورکے علاقے گلبرگ کے نجی ہوٹل میں آتشزدگی کا مقدمہ ہوٹل کے مالک سمیت 6افراد کیخلاف درج کر لیا گیا۔ مقدمہ سول ڈیفنس کے چیف انسٹرکٹرکی مدعیت میں درج کیاگیا۔مقدمے میں نامزد 2 ملزموں کامل اور بلال کو گرفتار کر لیاگیا۔پولیس کا کہنا ہے دیگر 3 نامزد ملزموں فضیل احمد، ندیم مرزا، عاطف کی تلاش کیلئے چھاپے جاری ہیں۔ آگ لگنے کی تکنیکی تفتیش اور فرانزک کا عمل جاری ہے ۔واقعہ کی ایف آئی آر کے متن کے مطابق ہوٹل انتظامیہ نے بیسمنٹ میں غیرقانونی بوائلر نصب کرکے گیس سپلائی کی تھی،بوائلر پھٹنے اور گیس لیکیج سے ہوٹل میں آگ لگی،بوائلر آپریٹر ناتجربہ کار تھا،ہوٹل تاحال سیل ہے ۔ریسکیو حکام کے مطابق ہوٹل کی بلڈنگ میں لگنے والی آگ کی بنیادی وجہ بوائلرگیس لیکیج ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

مانیٹری پالیسی کا اجلاس آج ، شرح سود میں کمی کا امکان

تاجر برادری کا پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ

اسلام آباد چیمبرکا وزیراعظم کو خط ،معاشی اصلاحات کا مطالبہ

فرنیچر کونسل کا جدت پر مبنی معیشت اپنانے پر زور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak