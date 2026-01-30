4منشیات فروش گرفتار 24کلو چرس پکڑی گئی
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)سی پی او ڈاکٹر سردارغیاث گل خان کے احکامات پرایس ایچ اوتھانہ اروپ قیصرعباس ، ایس ایچ او کو تو الی فرخ لطیف ، انچارج چو کی عا لم چو ک شو کت بٹ ودیگراہلکاروں نے کارروائیوں میں 4ت فروشوں کو گرفتار کرکے 24کلو60گرام چرس برآمد کرلی ۔
اروپ پولیس نے 3ملزموں سے 12کلو 900گر ام چر س جبکہ تھا نہ کو تو الی پو لیس نے ملزم سے 11کلو160گر ام چر س بر آ مد کر لی۔گرفتار ملزموں وقا ص نسیم عر ف کا شی ،سبط الحسن عر ف حسن ، آصف اورشا ہ زیب نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ وہ دیگراضلاع سے منشیات لاکرضلع بھرمیں فروخت کرتے تھے ۔