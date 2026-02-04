صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور میں 4 سالہ بچی سے زیادتی، جنرل ہسپتال لاہورمنتقل

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور میں 4 سالہ بچی سے زیادتی، جنرل ہسپتال لاہورمنتقل

لاہور(سجاد کاظمی سے )قصور میں 4 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ، جنرل ہسپتال لاہور منتقل کردیا گیا۔

ایم ایس جنرل ہسپتال پروفیسر فریاد حسین کے مطابق ضلع قصور کی رہائشی چار سالہ بچی(م)کو رات ساڑھے دس بجے پولیس جنرل ہسپتال لائی جہاں متاثرہ بچی کا علاج معالجہ جاری ہے اور حالت خطرے سے باہر ہے ۔ گائناکالوجسٹ بچی کا چیک اپ کررہی ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کمسن بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ، میڈیکل رپورٹ تیار کرائی جارہی ہے جس کے بعد مقدمہ درج کرکے ملزم کوگرفتارکیا جائے گا۔بچی کے بہتر علاج معالجہ کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نکاح پر نکاح خواں کی باتیں سن کر پریشان ہوگیا تھا:عمر عالم

تنقید کے باوجود میلانیا ٹرمپ کی فلم کا ریکارڈ بزنس

گلوکارہ رابی پیرزادہ کو ہراساں کرنیکا واقعہ، ملزم گرفتار

مجھے فقیر بنا دیا ، اداکار راشد محمود یوٹیوبرز پر برہم

مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم مائیکل کا پہلا ٹریلر جاری

عمران قریشی اپنے مالی مشکلات کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak