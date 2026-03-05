صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نادہندہ ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف کریک ڈاؤن،2دفاتر سیل

  • جرم و سزا کی دنیا
نادہندہ ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف کریک ڈاؤن،2دفاتر سیل

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ایف ڈی اے کے ڈائریکٹر جنرل محمد آصف چودھری کی ہدایات پر نادہندہ ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔

اس سلسلے میں ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے واجبات ادا نہ کرنے پر دو ہاؤسنگ سکیموں کے دفاتر سر بمہر کر دیے اور ڈویلپرز کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر بقایا جات ادا کریں، بصورت دیگر مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ایف ڈی اے کی جانب سے مختلف ہاؤسنگ سکیموں کے نادہندہ ڈویلپرز کو بقایا جات کی ادائیگی کے لیے متعدد نوٹسز جاری کیے گئے تھے ، تاہم بعض ڈویلپرز نے تعمیل نہیں کی۔ جس پر ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن کی زیر نگرانی اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں انفورسمنٹ ٹیم نے ڈھڈی والا راجباہ، جڑانوالہ روڈ کے قریب واقع دو ہاؤسنگ سکیموں کے دفاتر کو سیل کر دیا۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بنگلادیش کیخلاف قومی سکواڈ کا اعلان بابر اور صائم ڈراپ

ورلڈکپ:جنوبی افریقا کو ہرا کرنیوزی لینڈ فائنل میں

دھونی پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد

سرفراز احمد کو پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ

چیئرمین پی سی بی سے شاہین آفریدی اور سلمان آغا کی ملاقاتیں

پی ایس ایل 11کے لوگو کی رونمائی کردی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی
Dunya Bethak