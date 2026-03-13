صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • جرم و سزا کی دنیا
مل کا مزدور کام کے دوران کھولتے تیل میں گر کر جاں بحق

لاہور(کرائم رپورٹر )نشتر کالونی گجومتہ کے قریب ٹیکسٹائل مل میں کام کے دوران مزدور کھولتے تیل میں گر کر جاں بحق ہو گیا ۔

ایدھی ترجمان کے مطابق نشتر کالونی کے علاقے گجومتہ کے قریب واقع ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میں ایک مزدور کام کے دوران کھولتے آئل کے کڑاہے میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی شناخت 50 سالہ عثمان آصف ولد عاطف کے نام سے ہوئی ہے جو مظفرگڑھ کا رہائشی تھا۔اطلاع ملنے پر پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاش ایدھی رضاکاروں کی مدد سے کڑاہے سے نکال کر مردہ خانے منتقل کر دی اور قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کتابوں میں قید قدیم جنگیں
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پھر ایسا ہی ہو گا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عام آدمی نے ہمیشہ قربانی دی… اب ایلیٹ دیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
قانون و انصاف کا نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک، ایران و عربستان، باہم برادران
امیر حمزہ
Dunya Bethak