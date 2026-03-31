اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا
اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ بچیانہ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ جو دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔