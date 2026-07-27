صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھرڑیانوالہ کے علاقے سے شہری کی تشدد زدہ لاش برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
کھرڑیانوالہ کے علاقے سے شہری کی تشدد زدہ لاش برآمد

فیصل آباد)سٹی رپورٹر(کھرڑیانوالہ کے علاقے سے شہری کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی۔تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقے سے نامعلوم 25 سالہ شہری کی لاش برآمد ہوئی۔

جس کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی واضح پائے گئے ۔ جسے پولیس نے قبضے میں لیتے ہوئے پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال منتقل کر دیا۔ جبکہ لاش کی شناخت اور ورثاء کی تلاش کے لئے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak