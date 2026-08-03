جواں سالہ لڑکی کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی کو مبینہ اغواء کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔
تھانہ صدر میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے جمیل نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی 20 سالہ بیٹی کو مبینہ طور پر اغواکر لیا اور اپنے ساتھ نامعلوم مقام پر لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم اور مغویہ کی تلاش شروع کر دی۔
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