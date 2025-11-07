صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نینسی پلوسی سیاست سے ریٹائر

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن(اے ایف پی) امریکا کی تاریخ کی پہلی خاتون سپیکر نینسی پلوسی نے سیاست سے ریٹائر منٹ کا اعلان کر دیا۔۔۔

 ،انہوں نے کہا وہ اگلے انتخابات میں دوبارہ کانگریس کیلئے امیدوار نہیں بنیں گی۔ 85 سالہ پلوسی نے 38 سال تک سان فرانسسکو کے ضلع کی نمائندگی کی ۔ ٹرمپ کے خلاف دو مرتبہ مواخذے کی قیادت کی۔ ٹرمپ نے کانگریس کی سینئر ڈیموکریٹ رکن نینسی پلوسی کو شیطان عورت قرار دے دیا۔اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا وہ ملک کیلئے بہت نقصان دہ تھیں ، ان کا ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ملک کیلئے فائدہ مند ہے ۔

 

 

