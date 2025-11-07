صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت:ممبئی بم دھماکے ، 65 سالہ کفیل احمد 14برس بعد ضمانت پر رہا

  • دنیا میرے آگے
بھارت:ممبئی بم دھماکے ، 65 سالہ کفیل احمد 14برس بعد ضمانت پر رہا

ممبئی (اے پی پی)ممبئی ہائیکورٹ نے 2011 کے بم دھماکے کیس میں 65 سالہ کفیل احمد کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔۔۔

ہائیکورٹ نے کہا کسی بھی ملزم کو مقدمہ چلائے بغیر طویل مدت تک قید میں رکھنا غیر آئینی ہے ، آزادی کے حق کی خلاف ورزی ہے ۔ کفیل احمد کو فروری 2011 میں گرفتار کیا گیا تھا اور 14 برس تک حراست میں رکھا گیا۔یاد رہے 13جولائی 2011کو بھارتی شہر ممبئی کے زاویری بازار، اوپیرا ہاس اور دادر کبوتر خانہ میں ہونے والے بم دھماکوں میں 21افراد ہلاک جبکہ سو سے زائد زخمی ہوئے تھے ۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:481پوائنٹس کی مندی،51ارب خسارہ

ڈالر کی قدر میں کمی،تولہ سونا3700روپے مہنگا

اسٹیٹ لائف کا گلگت میں او پی ڈی انشورنس اسکیم کیلئے معاہدہ

11سینٹ ٹیرف صنعتی سرگرمیوں کیلئے چیلنج ، ایس ایم تنویر

معاشی سرگرمی کیلئے پانی کی دستیابی یقینی بنائی جائے ،وفاقی چیمبر

وافی انرجی کے12 ویں تعمیر ایوارڈز میں نوجوان کاروباری افراد کی پذیرائی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak