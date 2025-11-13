’آپ کی بیگمات کتنی ہیں‘؟ ٹرمپ کا شامی صدر احمد الشرع سے سوال
واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ)امریکی صدر ٹرمپ نے دو روز قبل شام کے عبوری صدر احمد الشرع سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی جس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔۔۔
ملاقات میں امریکی صدر نے احمد الشرع کو اپنے برینڈ کا پرفیوم پیش کیا۔ ٹرمپ نے پرفیوم کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ دنیا کا بہترین پرفیوم ہے ۔ شامی صدر کو پرفیوم دیتے ہوئے ٹرمپ نے ان سے کہا کہ یہ ایک پرفیوم آپ کیلئے ہے اور ایک آپ کی اہلیہ کیلئے ہے ۔یہ کہتے ہی ٹرمپ نے فوراً شامی صدر سے سوال کیا کہ آپ کی کتنی بیگمات ہیں؟ جس پر شامی صدر نے جواب دیا کہ ‘ایک’۔