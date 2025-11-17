صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقوام متحدہ تمام جوہری تنصیبات کی نگرانی کررہا : ایران

  • دنیا میرے آگے
اقوام متحدہ تمام جوہری تنصیبات کی نگرانی کررہا : ایران

اسرائیل سے جنگ میں سائٹس کو نقصان پہنچا ،اب کوئی افزودگی نہیں ہورہی ایران کے پاس یورینیم کی افزودگی کی کوئی غیر اعلانیہ جگہ نہیں :عباس عراقچی

تہران (اے ایف پی)ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہاہے کہ ایران کے پاس یورینیم کی افزودگی کی کوئی غیر اعلانیہ جگہ نہیں ہے اور اس کی تمام جوہری تنصیبات کی نگرانی اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ واشنگٹن پوسٹ اور نیویارک ٹائمز سمیت امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایران نے اپنی نتنز تنصیب کے قریب پکیکس ماؤنٹین یا کوہ کولنگ نامی خفیہ زیر زمین جوہری سائٹ پر تعمیرات تیز کر دی ہیں۔عباس عراقچی نے تہران میں ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ ایران میں جوہری افزودگی کی کوئی غیر اعلانیہ سہولت نہیں ،ہماری تمام تنصیبات ایجنسی کے تحفظ اور نگرانی میں ہیں ،اس وقت کوئی افزودگی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ میں سائٹس کو نقصان پہنچا ہے ۔ حکام یا کسی ایرانی میڈیا کی طرف سے پکیکس ماؤنٹین سائٹ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کیریئر کے آغاز میں مایوسی کے باوجود ہمت نہ ہاری:صنم ماروی

سائنسی تحقیق میں ایما سٹون دنیا کی خوبصورت ترین خاتون

میں ویسا باپ نہیں بنوں گا جیسے میرے والد تھے :عثمان مختار

کیریئر کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کی گئیں:فرحان سعید

پاکستانی ریپر طلحہ انجم نے نیپال میں بھارتی پرچم لہرادیا

مجھے غیر مرئی مخلوقات دکھائی دیتی تھیں:نازش جہانگیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak