صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی بی سی نے ٹرمپ کے ہتک عزت مقدمہ کرنے پر مقابلے کا اعلان کردیا

  • دنیا میرے آگے
بی بی سی نے ٹرمپ کے ہتک عزت مقدمہ کرنے پر مقابلے کا اعلان کردیا

لندن (اے ایف پی)بی بی سی کے چیئرمین سمیرشاہ نے ایک ارب ڈالر کا مقدمہ لڑنے کا عزم ظاہر کیا جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی نشریاتی ادارے کے خلاف ہتک عزت کیلئے لانے کی دھمکی دی ہے۔۔۔

ان کا کہناتھا کہ ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ، ہتک عزت کے مقدمے کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور ہم اس کا مقابلہ کرنے کیلئے پرعزم ہیں۔ انٹرویو کی غلط ایڈیٹنگ پربی بی سی کے معافی مانگنے کے بعد ٹرمپ نے جمعہ کو کہا تھاکہ وہ بی بی سی پر 5 بلین ڈالر تک کا مقدمہ دائر کریں گے ۔تاہم براڈکاسٹر نے ٹرمپ کے قانونی ہتک عزت کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ماہرینِ آثارِ قدیمہ کا اہرامِ مصرمیں خفیہ راستے کا انکشاف

وزن گھٹانے کی ادویات سے بینائی جا سکتی ہے :تحقیق

31 دسمبر تک شادی کرو انعام پاؤ ، منفرد سکیم متعارف

بھالوؤں کو آبادی سے دور رکھنے کیلئے بھونکنے والے ڈرونز

ٹریفک چالان فیس کے بدلے خوراک عطیہ کرنیکی سہولت

وہ قصبہ جہاں اب 66 دن تک سورج طلوع نہیں ہوگا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak