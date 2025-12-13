صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھائی لینڈ : وزیراعظم نے کمبوڈیا کیساتھ جنگ کے دوران اسمبلی تحلیل کردی

  • دنیا میرے آگے
تھائی لینڈ : وزیراعظم نے کمبوڈیا کیساتھ جنگ کے دوران اسمبلی تحلیل کردی

بنکاک (اے ایف پی)تھائی لینڈ کے وزیراعظم انوتن چرن وراکل نے کمبوڈیا کے ساتھ گزشتہ ایک ہفتے سے جاری تازہ سرحدی جھڑپوں کے دوران پارلیمنٹ تحلیل کردی۔۔۔

انہوں نے شاہی فرمان پڑھتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے 3 ماہ قبل جب سے اقتدار سنبھالا تو اس وقت سے ہی ان کی اقلیتی حکومت کمبوڈیا کے ساتھ سرحدی جھڑپوں سمیت مختلف مسائل کا سامنا کر رہی ہے ۔تھائی وزیراعظم نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسائل کا حل سیاسی طاقت کو عوام کے سپرد کرنے میں ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

انڈر 19 ایشیا کپ: سمیر، احمد کی سنچری ، پاکستان کی 297 رنز سے فتح

بنگلہ دیش کو ہرا کر قومی ویمنز انڈر 19 نے سیریز جیت لی

سٹار پلیئرز کا لیگ چھوڑنے پر آئی پی ایل کی ویلیو میں کمی

فیفا فٹسال ویمنز ورلڈ کپ میں کامیابی برازیل رینکنگ میں سرفہرست

آئی ایل ٹی 20، ایم آئی ایمریٹس نے نائٹ رائیڈرز کو ہرا دیا

نیوزی لینڈ نے دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو شکست دیدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak