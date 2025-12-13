صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیفری ایپسٹین کے ذخیرے سے مزید 19تصاویر جاری ،3میں ٹرمپ خواتین کیساتھ موجود

  • دنیا میرے آگے
جیفری ایپسٹین کے ذخیرے سے مزید 19تصاویر جاری ،3میں ٹرمپ خواتین کیساتھ موجود

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکا کے ڈیمو کریٹک قانون سازوں نے سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی جائیداد سے تصاویر کا ایک نیا ذخیرہ جاری کیا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ،بل کلنٹن،بل گیٹس اور رچرڈ برانسن کو بھی دیکھا جاسکتاہے۔۔۔

ان تصاویر میں جنسی کھلونوں کی تصاویر اور ایک نیا ٹرمپ کنڈوم بھی شامل ہے ،کل جاری کی گئی 19تصاویر میں سے 3میں ڈونلڈٹرمپ موجود ہیں ،ایک تصویر میں وہ 6خواتین کیساتھ کھڑے ہیں ،دوسری تصویر میں ایک سنہر ی بالوں خاتون ان کیساتھ ہے ،تیسر ی تصویر میں ٹرمپ ایک خاتون کیساتھ بیٹھے ہیں، تاہم تصاویر میں خواتین کے چہروں کو سرخ رنگ سے ڈھانپ دیاگیاہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عالیہ بھٹ نے گولڈن گلوب ایوارڈ اپنے نام کرلیا

سٹائل ایوارڈ، ہانیہ عامر 2025کی بہترین اداکارہ قرار

ماڈلز لنڈے سے چیزیں ڈھونڈ نے میں ماہر ہوتی ہیں:نادیہ حسین

آسکر یافتہ شرمین عبید چنائے کا فلم فنڈز کے قیام پر زور

اسرائیل کی شمولیت ،یورو وژن 2024 کے فاتح گلوکار کا ٹرافی واپس کرنیکا اعلان

25 سال ہوگئے باہر ڈنر نہیں کیا،سلمان خان کا انکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak