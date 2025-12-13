غزہ میں بارشیں ،شدید سردی ،13افراد ٹھٹھر کر جاں بحق
بارش کا پانی بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں داخل ،5خستہ عمارتیں گرگئیں فلسطینی بمباری سے تباہ عمارتوں کے سریوں سے عارضی پناہ گاہیں بنانے لگے
غزہ سٹی (اے ایف پی)غزہ اورخان یونس میں مسلسل دوسرے روز بارش سے فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگیا، اسرائیلی حملوں کے باعث تباہ حال علاقے میں سیلابی صورتِ حال پیدا ہوگئی، 24گھنٹوں کے دوران سردی سے ٹھٹھر کر 13افرادجان کی بازی ہار گئے جن میں 3بچے بھی شامل ہیں ۔غزہ سول ڈیفنس ایجنسی کا کہناہے کہ بارش کا پانی بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں داخل ہوگیا جبکہ مسلسل بارش سے غزہ شہر میں 5 مخدوش عمارتیں بھی گر گئیں۔جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ امداد پر اسرائیلی پابندیوں کے باعث 15 لاکھ بے گھر فلسطینی اب بھی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں تاہم تمام تر مشکلات کے باوجود فلسطینیوں کے حوصلے بلند ہیں۔فلسطینیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اسرائیلی بمباری سے تباہ عمارتوں کے سریوں سے اپنے لئے عارضی پناہ گاہیں بنانی شروع کر دیں۔