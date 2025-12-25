صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بشریٰ بی بی کی ذہنی حالت کو خطرہ ہو سکتا ، عہدیدار اقوام متحدہ

  • دنیا میرے آگے
بشریٰ بی بی کی ذہنی حالت کو خطرہ ہو سکتا ، عہدیدار اقوام متحدہ

نیو یارک ( مانیٹرنگ ڈیسک )اقوامِ متحدہ کے ایک خصوصی نمائندے کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو جن حالات میں جیل میں رکھا گیا ہے وہ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں اور حکام پر زور دیا کہ وہ اس حوالے سے فوری اقدامات کریں۔۔۔

بدھ کے روز اقوام متحدہ کی تشدد سے متعلق خصوصی نمائندہ ایلس جل ایڈورڈز کا کہنا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نظربندی کے دوران بشریٰ بی بی کی صحت کا تحفظ اور انسانی وقار کی ضمانت کو یقینی بنائے ۔اقوامِ متحدہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اطلاعات کے مطابق اڈیالہ جیل میں قید بشریٰ بی بی کو مبینہ طور پر ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے جہاں ہوا کا گزر بھی نہیں۔ اطلاعات ہیں کہ بشریٰ بی بی کی کوٹھری نہ صرف گندی اور انتہائی گرم ہے بلکہ وہاں کیڑے مکوڑے اور چوہے بھی ہیں جبکہ بجلی بند ہونے کی صورت میں سیل مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے ۔بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں پینے کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے جبکہ کھانے میں ضرورت سے زیادہ مرچ کے استعمال کی وجہ سے کھانا کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ایڈورڈز کا کہنا ہے کہ حکام اس بات کو یقینی بنائیں کہ مسز خان اپنے وکلا سے رابطہ کر سکیں اور خاندان کے افراد سے ملاقاتیں کر سکیں اور حراست کے دوران بامعنی انسانی رابطہ برقرار رہے ۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مبینہ مقابلہ : زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں، شہریوں کا لاکھوں کا نقصان

گوجرانوالہ:2 بھائیوں سمیت 4 افراد کا قتل، مجرموں کو 50،50 سال قید

گوجر خان :غیرت کے نام پر لڑکی اور اسکا مبینہ آشنا قتل

ویگن کی کار اور درخت سے ٹکر، 4 افراد جاں بحق، 8 زخمی

مریدکے : ہمسائے کی فائرنگ سے مسیحی نوجوان قتل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak