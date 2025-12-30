صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شمالی کوریا :طویل فاصلے تک مار کرنیوالے اسٹریٹجک کروز میزائل کا تجربہ

  • دنیا میرے آگے
شمالی کوریا :طویل فاصلے تک مار کرنیوالے اسٹریٹجک کروز میزائل کا تجربہ

پیانگ یانگ (اے ایف پی)شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنیوالے اسٹریٹجک کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے ۔کم جونگ ان نے لانچنگ ڈرل کی نگرانی کی۔۔۔

 شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ میزائل تجربے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے لامحدود اور مسلسل نیوکلیئر قوت کی ترقی پر زور دیا۔ دوسری جانب جنوبی کوریا نے اسٹریٹجک کروز میزائل کے تجربے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے امن کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے ۔تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ میزائل تجربات امریکا، جنوبی کوریا کو چیلنج کرنے اور ممکنہ طور پر روس کو ہتھیار برآمد کرنے کیلئے کیے جاتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکوؤں نے لاکھوں لوٹ لئے ،چور بھی مال سمیٹ کر رفوچکر

شدید دھند گاڑیوں کی ٹکریں 2 بھائیوں سمیت 7 جاں بحق بیسوں زخمی

ہربنس پورہ: نوجوان نے زہریلی گولیاں کھاکر خودکشی کرلی

کراچی :وکلا کاپیشی پر آئے یوٹیوبر ز رجب بٹ اورندیم نانی والاپرتشدد،کپڑے پھاڑ دئیے

گوجرانوالہ :4پولیس مقابلے 1 ڈاکو ہلاک ،6زخمی ہوکرگرفتار

جنوبی وزیرستان:دو گروپوں میں تصادم ، 3افراد ہلاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak