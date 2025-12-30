صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈونیشیا:نرسنگ ہوم میں آتشزدگی، 16 بزرگ ہلاک

مناڈو (اے ایف پی)انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں نرسنگ ہوم میں آتشزدگی کے نتیجے میں 16 بزرگ ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔۔۔

 آتشزدگی کا واقعہ مناڈو شہر  میں پیش آیا، فائر اینڈ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ کا بتانا ہے کہ انہیں اتوار کی رات ساڑھے 8 بجے کے بعد وردھا دامائی ریٹائرمنٹ ہوم میں آگ لگنے کی اطلاع ملی۔آتشزدگی کے وقت متعدد بزرگ اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے ۔انڈونیشیا میں مہلک آگ لگنے کے واقعات عام ہیں، ڈیڑھ ماہ قبل جکارتہ میں آتشزدگی سے 22 افراد ہلاک ہوئے تھے ۔

 

