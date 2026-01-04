صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپین کا ترکیہ سے ہرجیٹ تربیتی طیارے خریدنے کا معاہدہ

  • دنیا میرے آگے
سپین کا ترکیہ سے ہرجیٹ تربیتی طیارے خریدنے کا معاہدہ

ترکیہ عالمی سطح پر دفاعی شعبے میں تسلیم شدہ طاقت بن چکا :ترک صدر

استنبول (اے ایف پی)سپین نے ترکیہ سے ہرجیٹ تربیتی طیارے خریدنے کا معاہدہ کر لیا ۔ترک صدر اردوان نے معاہدے کو دفاعی اور فضائی صنعت میں ترکیہ کے قائدانہ کردار کا ثبوت قرار دیا،ترکیہ کی دفاعی برآمدات 2025 میں9اعشاریہ8ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں ۔ استنبول میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ ترکیہ عالمی سطح پر دفاعی شعبے میں تسلیم شدہ طاقت بن چکا ہے ۔ ترک حکام کے مطابق معاہدے کے تحت سپین کی فضائیہ 30 ہرجیٹ طیارے خریدے گی جن کی مالیت تقریباً 2اعشاریہ 6 ارب یورو ہے ۔ ترک دفاعی ادارے کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ صرف طیاروں کی فروخت نہیں بلکہ تربیت، سمیولیشن، دیکھ بھال اور تکنیکی تعاون پر مشتمل جامع پیکیج ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak