صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلیا :جنگلات میں آتشزدگی 130 عمارتیں تباہ،3افراد لاپتا

  • دنیا میرے آگے
آسٹریلیا :جنگلات میں آتشزدگی 130 عمارتیں تباہ،3افراد لاپتا

سڈنی(اے ایف پی)آسٹریلیا کے جنوب مشرقی جنگلات میں شدید آگ پھیل گئی جس سے 130 عمارتیں تباہ ہو گئی جبکہ 3افراد لاپتا ہیں ،ہزاروں صارفین کی بجلی منقطع ہو گئی ہے۔

وکٹوریہ میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا اور شدید گرم ہوائیں آگ کو بھڑکا رہی ہیں۔ لانگوڈ کے قریب تقریباً ڈیڑھ لاکھ ہیکٹر جنگلات جل گئے ،رفی قصبے میں کم از کم 20 مکانات تباہ ہوئے ۔ وزیر اعلیٰ جیسنٹا ایلن نے ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے عوام کو ہدایت دی کہ انخلا کا حکم ملا تو فوراً نکل جائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

پی آئی اے ملازمین کو برطرف نہیں کیا جا رہا،عارف حبیب

ویمنز ڈیجیٹل اسکلز پروگرام،12ہزارماہانہ وظیفہ ملے گا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak