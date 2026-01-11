صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کے باوجود بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست

  • دنیا میرے آگے
امریکا میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کے باوجود بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست

واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ)امریکا میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کے باوجود بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

امریکی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے امریکی لابنگ فرم کو 4 لاکھ 50 ہزار ڈالرز دئیے ، بھارت نے اپنی سفارتی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کی۔رپورٹ میں کہا گیا کہ آپریشن سندور میں بھارت نے لابنگ کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے شروع کیے ۔ بھارت نے دو لابنگ فرمز کو بالترتیب 18لاکھ ڈالر اور 75 ہزار ڈالرز سہ ماہی پر ہائر کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

خلا میں تیرتا آٹھ فٹبال فیلڈز کے برابر سیارچہ دریافت

ریسٹورنٹ ملازم کو روٹی پر تھوکنا مہنگا پڑگیا، ویڈیو وائرل

2010 میں آرڈر کیے گئے فونز 16 سال بعد موصول

2026 کی پہلی وائرل میم ’’365 بٹنز‘‘کیا ہے ؟

یوٹیوب سے سیکھ کر نوجوان نے لاکھوں ڈالر کی کمپنی بنالی

20 برس 1 ہی نمبر استعمال کرنیوالا کروڑوں ڈالر جیت گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak