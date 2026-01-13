صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان کی ’’ذہین‘‘چمپنزی اے آئی 49 سال کی عمر میں چل بسی

  • دنیا میرے آگے
جاپان کی ’’ذہین‘‘چمپنزی اے آئی 49 سال کی عمر میں چل بسی

ٹوکیو(اے ایف پی)جاپان کی کیوٹو یونیورسٹی کے محققین نے بتایا ہے کہ جاپان کی "ذہین" چمپنزی اے آئی 49 سال کی عمر میں چل بسی ۔ اے آئی 100 سے زائد چینی حروف اور انگریزی الفابیٹ شناخت کر سکتی تھی۔ اے آئی نے پرائمٹس کی ذہانت، ادراک، سیکھنے اور یادداشت کے مطالعے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے عربی اعداد اور 11 رنگ بھی پہچانے۔۔

 ، کمپیوٹر سکرین پر مختلف شکلیں درست شناخت کر کے حیران کن صلاحیت دکھائی۔ اے آئی نے 1977 میں یونیورسٹی میں قدم رکھا ، 2000 میں بیٹے کو جنم دیا، چمپنزی کے سیکھنے کی قابلیت بھی تحقیق میں اہم رہی۔ محققین کا کہنا ہے کہ اے آئی نے چمپنزی ذہن کو سمجھنے کے لیے بنیاد فراہم کی اور انسانی ذہن کے ارتقا کے مطالعے میں اہم کردار ادا کیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 2025پوائنٹس کی کمی

نئے کرنسی نوٹ چھپائی کیلئے سکیورٹی پرنٹنگ کی تکنیکی تیاری مکمل

معاون وزیراعظم:صنعتی کارکردگی، برآمدی صلاحیت، مسائل پربریفنگ

پورٹ قاسم:کلائمیٹ ریزیلینٹ انڈسٹریل کمپلیکس میں تبدیلی کا اعلان

آٹو موبیل سیکٹر دوبارہ متحرک، گاڑیاں فروخت میں نمایاں اضافہ

سعودیہ میں فیوچر منرلز فورم آج شروع، پاکستان پویلین توجہ کامرکز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak