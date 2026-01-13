صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپین :سمندری جہاز سے 10ٹن کوکین برآمد،13افراد گرفتار

  • دنیا میرے آگے
سپین :سمندری جہاز سے 10ٹن کوکین برآمد،13افراد گرفتار

میڈرڈ(اے ایف پی)سپین کی پولیس نے بحرِ اوقیانوس میں یورپ جانے والے ایک کنٹینر بردار سمندری جہاز سے 10 ٹن کوکین برآمد کرنے کا اعلان کیا ہے ۔ پولیس کے مطابق کیمرون کے جھنڈے والا جہاز برازیل سے روانہ ہوا تھا۔۔

 ، نمک کی کھیپ میں چھپائی گئی 9 ہزار 994 کلو کوکین پکڑی گئی۔ کارروائی کے دوران عملے کے 13افراد کو گرفتار کر کے منشیات کی حفاظت کیلئے استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ آپریشن میں امریکا، برازیل، برطانیہ، فرانس اور پرتگال کی ایجنسیاں شامل تھیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کی خواہش کیوں بڑھتی ہے

جرمنی50بھیڑوں کا جتھہ سپر مارکیٹ میں گھس گیا

اسلام آباد میں گندھارا تہذیب کا پہلا ورچوئل سفر

مردوں کے ہاتھوں کی انگلیوں کی لمبائی کیا بتاتی ہے ؟

سوشل میڈیا پر کیا اور کیسے وائرل ہوتا ہے ، دلچسپ حقائق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak