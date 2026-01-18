صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملائیشیا:وزیراعظم انور ابراہیم گلبدین حکمت یار کی عیادت کیلئے ہسپتال پہنچ گئے

کوالا لمپور (دنیا مانیٹرنگ)ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم اپنے ملک میں زیر علاج افغانستان کے سابق وزیراعظم گلبدین حکمت یار کی عیادت کیلئے ہسپتال پہنچ گئے۔

گزشتہ دنوں گلبدین حکمت یار علاج کیلئے ملائیشیا پہنچے تھے اور ہفتہ کے روز ملائیشیا کے وزیراعظم  انور ابراہیم نے ہسپتال پہنچ کر ان کی عیادت کی۔انہوں نے گلبدین حکمت یار کی ہسپتال کی تصویرایکس پر لگاتے ہوئے لکھاکہ مجھے اپنے دیرینہ دوست اور افغانستان کے سابق وزیرِاعظم گلبدین حکمت یار سے ملاقات کا موقع ملا، جو اس وقت ملائیشیا میں علاج کروا رہے ہیں۔انور ابراہیم کا کہنا تھاکہ اللہ تعالیٰ حکمت یار کو شفا عطا اور ان کے تمام طبی معاملات میں آسانی پیدا فرمائے ۔

 

