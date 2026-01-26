صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مادورو کی گرفتاری میں ڈس کمبو بولیٹر خفیہ ہتھیار استعمال کیا:ٹرمپ کا انکشاف

  • دنیا میرے آگے
مادورو کی گرفتاری میں ڈس کمبو بولیٹر خفیہ ہتھیار استعمال کیا:ٹرمپ کا انکشاف

واشنگٹن(نیوز ایجنسیاں )امریکی صدر ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے وقت ایک خفیہ ہتھیار ڈس کمبو بولیٹر استعمال کیا گیا جس نے کراکس کے دفاعی نظام کو جام کر دیا۔

 نیویارک پوسٹ سے گفتگو میں ٹرمپ نے بتایا کہ 3 جنوری کو کراکس میں امریکی فوج نے یہ ہتھیار استعمال کیا، جس کے نتیجے میں روسی اور چینی راکٹ تیار ہونے کے باوجود ناکام رہے ۔امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ وینزویلا کے پاس روسی اور چینی راکٹ ہمارے لئے تھے ، وہ پوری طرح تیار تھے ، انہوں نے بٹن دبائے مگر کچھ نہ ہوا اور وہ راکٹس کو استعمال نہیں کرپائے ۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ کارروائی مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری اور امریکا لانے میں کامیاب رہی، اور دفاعی نظام مکمل طور پر بے اثر ہو گیا۔علاوہ ازیں ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم گرین لینڈ میں امریکی اڈوں والے علاقوں کو ضم کر لیں گے ۔ امریکا گرین لینڈ کے ان علاقوں پر اپنی خود مختاری نافذ کر دے گا جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

تیراہ میں آپریشن ہو رہا نہ انخلا کا حکم دیا:وفاقی حکومت:مجھے ہٹانے کیلئے 3آپشن،گورنر راج لگائیں،نااہل کریں یا مارددیں،بند کمروں کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے:وزیراعلیٰ پختونخوا

ڈی آئی خان:خودکش دھما کا کرنیوالا بمبار افغانی نکلا

پاکستان کی امریکا اور ایران کے درمیان پس پردہ ثالثی

مریم نواز کا سوہنا پنجاب منصوبہ،51شہروں میں کام شروع

اسحاق ڈار وطن پہنچ گئے ،قطر ، بنگلہ دیش کے ہم منصبوں سے رابطے

وزیراعظم کی لندن میں تاجروں عالمی ماہرین سے ملاقاتیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak