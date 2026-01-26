مادورو کی گرفتاری میں ڈس کمبو بولیٹر خفیہ ہتھیار استعمال کیا:ٹرمپ کا انکشاف
واشنگٹن(نیوز ایجنسیاں )امریکی صدر ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے وقت ایک خفیہ ہتھیار ڈس کمبو بولیٹر استعمال کیا گیا جس نے کراکس کے دفاعی نظام کو جام کر دیا۔
نیویارک پوسٹ سے گفتگو میں ٹرمپ نے بتایا کہ 3 جنوری کو کراکس میں امریکی فوج نے یہ ہتھیار استعمال کیا، جس کے نتیجے میں روسی اور چینی راکٹ تیار ہونے کے باوجود ناکام رہے ۔امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ وینزویلا کے پاس روسی اور چینی راکٹ ہمارے لئے تھے ، وہ پوری طرح تیار تھے ، انہوں نے بٹن دبائے مگر کچھ نہ ہوا اور وہ راکٹس کو استعمال نہیں کرپائے ۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ کارروائی مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری اور امریکا لانے میں کامیاب رہی، اور دفاعی نظام مکمل طور پر بے اثر ہو گیا۔علاوہ ازیں ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم گرین لینڈ میں امریکی اڈوں والے علاقوں کو ضم کر لیں گے ۔ امریکا گرین لینڈ کے ان علاقوں پر اپنی خود مختاری نافذ کر دے گا جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔