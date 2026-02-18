صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل نے مسجد الاقصیٰ کے سینئر امام کو داخلے سے روک دیا

  • دنیا میرے آگے
اسرائیل نے مسجد الاقصیٰ کے سینئر امام کو داخلے سے روک دیا

یرو شلم،ریاض (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) مسجد الاقصیٰ کے سینئر امام محمد العباسی نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حکام نے انہیں کمپاؤنڈ میں داخل ہونے سے روک دیا ہے ، انہیں پابندی کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔۔۔

اسرائیلی پولیس نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک میں مسجد الاقصیٰ میں عبادت کیلئے 10ہزار پرمٹ فلسطینیوں کیلئے جاری کیے جائیں گے ، لیکن عمر کی پابندیوں کے بارے میں وضاحت نہیں کی۔ فلسطینی حکومت نے مرد وں کے پرمٹ 55 سال سے زائد اور خواتین کے 50 سال سے زائد تک محدود ہونے کی اطلاع دی ہے ۔پاکستان سمیت 8اسلامی ممالک نے مقبوضہ مغربی کنارے کی زمینوں کو ریاستی اراضی قرار دینے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی ہے ۔ سعودی وزارتِ خارجہ کی جانب سے مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا 1967 کے بعد پہلی بار مقبوضہ مغربی کنارے کی اراضی کی رجسٹریشن اور ملکیت تصفیے کی منظوری غیر قانونی اقدام ہے ۔ سعودی عرب، اردن، یو اے ای، قطر، انڈونیشیا، پاکستان، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی ہے ۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فیصلہ غیرقانونی بستیوں کی توسیع، زمینوں پر قبضے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کنٹرول مضبوط کرنے کی سنگین کوشش ہے ۔ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔ مشترکہ بیان کے مطابق اسرائیلی اقدام دو ریاستی حل کی راہ میں رکاوٹ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی 20ورلڈ کپ:آسٹریلیا ،آئر لینڈ باہر،زمبابوے سپر ایٹ میں

لاہور قلندرز اور پاکستان فٹبال فیڈریشن کے درمیان معاہدہ

بھارت کا معلوم نہیں، ہم فائنل کھیلیں گے :شاداب خان

بحریہ کالج نے نیشنل سٹوڈنٹس گیمز 2026 جیت لیں

شاہد آفریدی کی بھارت کیخلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کے فیصلے پر تنقید

افریقہ سے شکست پر پشاوری کھانا کھا کر دل کو تسلی دی:راشد

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق
Dunya Bethak