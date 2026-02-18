صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ میں بے روزگاری 5سال کی بلند ترین سطح پر

برطانیہ میں بے روزگاری 5سال کی بلند ترین سطح پر

لندن(اے ایف پی)برطانیہ میں بے روزگاری کی شرح گزشتہ 5سال میں بلند ترین سطح5اعشاریہ 2فیصد تک پہنچ گئی۔۔۔

اقتصادی ماہرین کے مطابق ملازمتوں میں کمی اور بھرتیوں کے رجحان میں کمی نے بینک آف انگلینڈ کے ممکنہ شرح سود میں کمی کے امکانات بڑھا دئیے ، جس سے پاؤنڈ پر دباؤ پڑا ہے ۔ چارٹیئر چیویٹ کے سرمایہ کاری مینیجر جوناتھن ریمونڈ کے مطابق برطانیہ کی مزدور مارکیٹ کمزور اقتصادی نمو کے دوران دباؤ میں ہے ، جبکہ تنخواہوں میں اضافہ بھی کم ہو کر4اعشاریہ 2فیصد رہ گیا ہے ۔

 

