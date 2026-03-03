صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران پر حملوں میں شامل نہیں ہو رہے : برطانوی وزیراعظم

  • دنیا میرے آگے
ایران پر حملوں میں شامل نہیں ہو رہے : برطانوی وزیراعظم

لندن(دنیا مانیٹرنگ)برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کہا ہے کہ ایران پر ابتدائی حملوں میں برطانیہ شامل نہیں تھا۔۔۔

لندن  میں جنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے سر کیئر اسٹارمر نے کہا کہ برطانیہ اسرائیل اور امریکا کے جارحانہ حملوں میں شامل نہیں ہو رہا۔ آگے بڑھنے کا بہترین راستہ مذاکرات سے مسائل کے حل میں ہے ۔ ٹرمپ کی برطانیہ کے موقف پر تنقید کا بھی کیئر اسٹارمر نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا فرض ہے کہ برطانیہ کے قومی مفاد میں فیصلہ کروں، فیصلے پر قائم ہوں۔برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ موجودہ جنگ میں عراق جنگ کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ملتان سلطانز کی نئے مالک کے ساتھ پی ایس ایل میں واپسی

ورلڈ کپ‘پہلا سیمی فائنل آج،جنوبی افریقہ اورنیوزی لینڈ آمنے سامنے

کھلاڑیوں سے درست کام نہیں لیا گیا، ثقلین مشتاق

ٹی20ورلڈ کپ ، تاریخ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل ایونٹ

مے ویدر اور مائیک ٹائیسن میں تاریخی مقابلے کی تیاریاں تیز

پاکستان ہاکی ٹیم کی انٹرنیشنل رینکنگ میں بہتری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak