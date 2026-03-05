صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران جنگ:عالمی سیاحت شدید متاثر،19 ہزار پروازیں منسوخ

  • دنیا میرے آگے
ایران جنگ:عالمی سیاحت شدید متاثر،19 ہزار پروازیں منسوخ

برلن (اے ایف پی)مشرق وسطیٰ میں امریکا اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران کی جوابی کارروائیوں سے عالمی فضائی سفر اور۔۔

 سیاحت شدید متاثر ہو گئی ہے ۔ چار دنوں کے دوران تقریباً 19 ہزار پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں جبکہ خلیجی ممالک میں ہزاروں مسافر پھنس گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق خطہ عالمی فضائی ٹریفک کا اہم مرکز ہے ، اس لیے بحران کے اثرات یورپ، ایشیا اور آسٹریلیا تک پہنچ رہے ہیں۔ جرمنی میں جاری عالمی سیاحتی میلہ آئی ٹی بی برلن میں شریک ٹریول ایجنٹس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر جنگ طویل ہوئی تو کاروبار کو بڑا نقصان ہوگا، جبکہ متعدد سیاحتی بکنگز منسوخ یا مو خر کر دی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکا کا تارپیڈ و حملہ،ایرانی بحری جہاز تباہ،87فوجی شہید

تیل کی قیمت100ڈالر بیرل تک جاسکتی،مہنگائی کے خدشات:پٹرول سٹاک28،ایل پی جی15روز کیلئے موجود،بچت کرنا ہوگی:وزیرخزانہ

پارلیمانی رہنماؤں کا مشرق وسطی کشیدگی میں کمی کیلئے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور

سرحد پار خطرات کے تدارک کیلئے اقدامات کئے جائینگے:فیلڈ مارشل

سماج دشمنوں کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ضروری،کھلا نہیں چھوڑ سکتے:مریم نواز

امریکہ ،بھارت اسرائیل ،،تثلیث خبیثہ،،حکومت غزہ بورڈ سے علیحدہ ہو:حافظ نعیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی
Dunya Bethak