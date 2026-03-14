نیپال میں آدھے بھرے گیس سلنڈر فروخت کئے جانے لگے

  • دنیا میرے آگے
اقدام محدود دستیاب گیس کو زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچانے کیلئے کیاگیا:حکام نیپال کا گیس کیلئے بھارت پر انحصار،جس کی آبنائے ہرمزسے 90فیصدترسیل متاثر

ممبئی (اے ایف پی)نیپال نے مشرقِ وسطیٰ میں جاری تنازع کے باعث درآمدی سپلائی میں خلل اور ذخیرہ اندوزی کے خدشات کے پیش نظر آدھے بھرے ایل پی جی سلنڈر فروخت کرنا شروع کر دئیے ،حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد محدود دستیاب گیس کو زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچانا ہے ۔ ہمالیائی ملک نیپال اپنی تقریباً تمام گیس ضروریات کیلئے بھارت پر انحصار کرتا ہے اور بھارت کی تقریباً 90 فیصد ایل پی جی آبنائے ہرمز سے گزرتی ہے ، جو ایک اہم سمندری گزرگاہ ہے جہاں حالیہ کشیدگی کے باعث بحری آمد و رفت متاثر ہوئی ہے ۔سپلائی میں دباؤ کے باعث بھارت نے بھی گھریلو صارفین، ٹرانسپورٹ اور ہسپتالوں جیسے ضروری  شعبوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے ۔ نیپال کا کہنا ہے کہ اس کے پاس فی الحال گیس کی مناسب مقدار موجود ہے تاہم دستیاب ذخائر کو زیادہ عرصے تک چلانے کیلئے سلنڈروں میں گیس کی مقدار کم کر دی گئی ہے ۔

نیپال آئل کارپوریشن کے ترجمان منوج کمار تھا کر نے اے ایف پی کو بتایا کہ حکومت نے آدھے بھرے سلنڈر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ جنگ اور قلت کی خبروں کے باعث صارفین ضرورت سے زیادہ خریداری کر رہے ہیں،اس صورتحال میں وہ لوگ متاثر ہو رہے تھے جن کے گھروں میں صرف ایک ہی سلنڈر موجود تھا۔دوسری جانب نیپال کی بجلی کا زیادہ تر انحصار پہاڑی دریاؤں پر قائم ہائیڈرو پاور ڈیموں پر ہے ، جس کی بدولت وہ کوئلے پر انحصار کرنے والے بھارت کو بھی بجلی برآمد کرتا ہے ۔

مزید پڑہیئے

جرم و سزا کی دنیا

شفیق آباد سمیت مختلف علاقوں میں ڈاکوؤں نے 5 شہری لوٹ لئے

لاہور:شوہر نے بیوی ، 2افراد نے نوجوان کو قتل کر دیا

دیپالپور:کرنٹ لگنے سے لیسکو کا لائن مین جاں بحق

کاہنہ :تیز رفتار کار کی ٹکر سے 9 سالہ بچہ جاں بحق ہوگیا

پولیس کی کارروائی، لاکھوں مالیت کی منشیات برآمد، میاں بیوی گرفتار

قصور:میاں اور بیوی کا اقدام خودکشی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ
