اردن میں کفایت شعاری ،سرکاری عمارتوں کے اے سی بند

  • دنیا میرے آگے
سرکاری گاڑیوں کا استعمال بھی محدود،وفود کے عالمی دوروں پرپابندی عائد آسٹریلیا کا 3 ماہ کیلئے پٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکس میں نصف کمی کرنیکا اعلان

عمان،کینبرا(مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی) امریکا اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ سے خلیجی ممالک پر معاشی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے ،اس ضمن میں اردن نے کفایت  شعاری پروگرام کے تحت سرکاری عمارتوں میں ایئر کنڈیشنر کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے ۔ وزیر اعظم جعفر حسن نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت سرکاری گاڑیوں کا استعمال محدود کیا جا رہا ہے اور دو ماہ تک سرکاری وفود اور کمیٹیوں کے بین الاقوامی دوروں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے ۔دوسری طرف آسٹریلیا میں 3 ماہ کے لئے پٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکس میں نصف کمی کرنے کا اعلان کردیاگیا۔ وزیر اعظم انتھونی البانیز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ کل بدھ کے روز سے تین ماہ کے لئے ایندھن ایکسائز میں کمی کی جائے گی، یہ اقدام مشرق وسطی ٰ میں کشیدگی سے پیدا ہونے والے تیل کے بحران کے باعث بڑھتی ہوئی قیمتوں کے درمیان پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 26.3 سینٹ فی لٹر کی کمی کرے گا۔

 

 

پاکستان

سمارٹ لاک ڈائون نہ لگانے کا فیصلہ : صوبوں نے محالفت کردی، ایوان صدر میں مشاورتی اجلاس کے دوران مہنگائی کے دبائو کو کنٹرول کرنے پر بریفنگ، ایندھن کی وافر مقدار موجود ہونے کی یقین دہانی

جلد معاہدہ کرکے ہرمز کو نہ کھولا تو تمام ایرانی پاور پلانٹس تباہ کردینگے : ٹرمپ کی دھمکی : مطالبات حد سے زیادہ اور نامعقول : ایران

آلودگی ختم کرنا مشترکہ ذمہ داری، پلاسٹک کا استعمال چھوڑ دیں : مریم نواز

خطے کی صورتحال، اقتصادی تعاون، اسحاق ڈار آج چین جائینگے

پاکستان سے مڈل ایسٹ کو اشیائے خوردونوش کی فراہمی شروع، 6 شپمنٹس کویت پہنچ گئیں

بلوچستان : تھانے پر حملہ، فائرنگ، 2 اہلکار شہید، 3 دہشتگرد ہلاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس
