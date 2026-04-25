ایران اورکویت کا2ماہ بعد بین الاقوامی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان

تہرا ن،کویت سٹی (اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک)ایران اورکویت نے دو ماہ کی بندش کے بعد اپنی فضائی حدود کھول دیں اور انٹرنیشنل پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیاہے۔۔۔

ایران کے امام خامنہ ای انٹرنیشنل ایئرپورٹ تہران سے آج ترکیہ کے شہر استنبول اور اومان کے دارالحکومت مسقط کیلئے پروازیں دوبارہ شروع کی جائیں گی۔واضح رہے کہ اس سے قبل 20 اپریل سے مہر آباد سمیت چند ایئرپورٹس پر محدود پیمانے پر آپریشنز کی اجازت دی جا چکی ہے ۔ کویت ایئرویز نے کل سے 17 مقامات کیلئے سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جن میں لندن، استنبول، لاہور، ڈھاکا، ممبئی، دہلی، منیلا، قاہرہ، ریاض، جدہ، کولمبو، گوانگزو، بیروت اور دمشق شامل ہیں۔

