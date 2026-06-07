صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس کی ایران میں تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی تعمیر نو پر آمادگی

  • دنیا میرے آگے
روس کی ایران میں تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی تعمیر نو پر آمادگی

تہران(مانیٹرنگ ڈیسک)ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ایران کے جنگ سے تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔

ایران کی وزارت برائے بین الاقوامی اُمور کے سربراہ محمد ولی الادینی نے کہا کہ جنگ کے دوران ملک کے اہم بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کے بعد، روس کے نائب وزیر توانائی مارشاوین نے تعمیر نو میں حصہ لینے کے لیے اپنے ملک کی تیاری کا اعلان کیا ہے۔اُنہوں نے کہا کہ توانائی اور بجلی کے شعبوں میں روسی کمپنیوں کی تکنیکی اور اعلیٰ صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ماسکو کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیرِ نو اور تزئین و آرائش اور ضروری آلات کی فراہمی میں حصہ لینے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کرے ۔الادینی نے امید ظاہر کی کہ یہ تعاون پانی اور بجلی کے شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی اور انتظامی تعاون کو مضبوط اور وسعت دینے کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

6مبینہ پولیس مقابلے ، 3ملزم ہلاک، 5زخمی حالت میں گرفتار

مانگا منڈی :27سالہ نوجوان کی درخت سے لٹکتی لاش برآمد

لاہور :محکمہ ہائرایجوکیشن کا اہلکار فیملی سمیت مبینہ طور پر اغواء

مغلپورہ، شاہدرہ اور دیگر علاقوں میں شہری لاکھوں سے محروم

وانا میں اراضی تنازع پر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی

کھلا پٹرول بیچنے والاپکڑا گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak