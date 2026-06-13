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آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
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شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
لیگی ارکان کا کمال ضبط،پیپلزپارٹی کے بینرز،اپوزیشن ارکان کی ویڈیوز:قومی اسمبلی اجلاس کی جھلکیاں
ٹرمپ ایران پر برہم،میڈیا میں آنیوالی امن معاہدہ کی تفصیلات جعلی قرار دیدیں
آئندہ سال 6 ہزار780 ارب کے نئے غیرملکی قرضے 8 ہزار 54 ارب سود ادائیگی
ریلوے خسارہ میں کمی، ٹریکس اور انجن مرمت کیلئے 109 ارب مختص
پٹرول 4، ڈیزل 2روپے فی لٹر سستا، نوٹیفکیشن جاری
قومی اسمبلی 17 ارب ، سینیٹ کیلئے 9 ارب سے زائد مختص
تازہ ترین
ایران جنگ کا فاتح، امریکا کے ساتھ ایک دو روز میں معاہدہ ہو سکتا ہے: عباس عراقچی
سکیورٹی فورسز کی میران شاہ میں کارروائیاں، مزید 21 دہشت گرد ہلاک
امریکا ایران امن معاہدے پر دستخط جی 7 اجلاس کی سائیڈ لائن پر متوقع
ایف بی آر نے کھانے پینے، گھریلو استعمال کی اشیاء پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی
حکومت کا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کیلئے ٹیکس شرح میں بڑا ریلیف
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علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن
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