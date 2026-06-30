صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیتن یاہو کرپشن کیس،عدالت نے ایک بار پھر رشوت کا الزام واپس لینے کی سفارش کر دی

  • دنیا میرے آگے
نیتن یاہو کرپشن کیس،عدالت نے ایک بار پھر رشوت کا الزام واپس لینے کی سفارش کر دی

یروشلم(مانیٹرنگ ڈیسک) اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف جاری بدعنوانی مقدمات میں عدالت کے 3 ججز نے ایک بار پھر استغاثہ کو رشوت کے الزام پر نظرثانی اور ممکنہ واپسی کی سفارش کی ہے ۔۔۔

عدالت نے اس سے قبل بھی تین سال پہلے اسی نوعیت کی تجویز دی تھی اور قرار دیا تھا کہ رشوت کے الزامات کو ثابت کرنا مشکل ہو سکتا ہے ۔ سماعت کے دوران وکیلِ دفاع نے مؤقف اختیار کیا کہ اس الزام کی موجودگی میں مقدمے کا عمل مزید طویل ہو جائے گا۔استغاثہ کے مطابق نیتن یاہو پر سرکاری فیصلوں کے بدلے نجی کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے الزامات ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایل اے او لمپکس ، آئی سی سی کو الیفکیشن کا نیا فارمیٹ جاری

قومی اور ڈومیسٹک کرکٹرز کیلئے مالی مراعات میں بڑا اضافہ

سعودی فٹبال فیڈریشن کے صدر نے استعفیٰ دیدیا

نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کیخلاف ٹیسٹ سیریز جیت لی

کینیڈا تاریخ میں پہلی بار پری کوارٹر فائنل میں داخل

ورلڈکپ کیلئے ہمیں اپنا پول بڑھانا ہے :مائیک ہیسن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak