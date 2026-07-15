صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقوام متحدہ :ایران جنگ پر امریکا چین میں سخت جملوں کا تبادلہ

  • دنیا میرے آگے
اقوام متحدہ :ایران جنگ پر امریکا چین میں سخت جملوں کا تبادلہ

اقوام متحدہ(اے ایف پی)اقوام متحدہ میں ایران جنگ پر امریکا اور چین کے سفارت کاروں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے ۔۔۔

،چین نے اقوام متحدہ میں امریکا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگی اقدامات سے مشرق وسطیٰ خطرناک صورتحال کی جانب بڑھ رہا ہے ۔ چینی مندوب سن لئی نے کہا کہ امریکا یمن اور بحیرہ احمر کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ہے اور خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے ۔اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائیک والٹز نے چین اور ایران پر یمن کے حوثی باغیوں کو اسلحہ فراہم کرنے اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ چین نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھانے کا ذمہ دار ہے اور اسے اپنی پالیسیوں پر نظرثانی کرنی چاہیے ۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، شدید مندی، انڈیکس 6408 پوائنٹس گنوابیٹھا

چاندی50،سونا 5600روپے سستا،ڈالر کی قدربھی کم

لکی انوسٹمنٹس نے لاہور میں اپنی پہلی برانچ قائم کر دی

مرکنٹائل ایکسچینج میں کاروباری حجم 42.438 ارب رہا

پی ٹی سی ایل نے ندیم خان کے بطور سی ای اوتقرر کی توثیق کر دی

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak