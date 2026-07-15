صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
ایاز امیر رؤف کلاسرا شاہد صدیقی سلمان غنی محمد حسن رضا علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آج   کا   کالم
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین سے دنیا تک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
"AIZ" (space) message & send to 7575
تاریخ اشاعت     2026-07-15
الیکٹرانک کاپی
پرنٹ کریں
الیکٹرانک کاپی

قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں

اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کرام علیہم السلام کو معبوث فرمایا اور ان میں سے بعض جلیل القدر انبیاء کرام پر الہامی کتابوں کو بھی نازل کیا‘ جو وقت گزرنے کے ساتھ تبدیل ہو گئیں لیکن نبی کریمﷺ کے قلبِ اطہر پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک وتعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت: 9 میں ارشاد فرماتے ہیں: ''ہم نے ہی اس ذکر (قرآن) کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں‘‘۔ قرآن مجید کا یہ پیغام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ سورۃ التکویر کی آیت: 27 میں ارشاد فرماتے ہیں: ''یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے‘‘۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے جمیع انسانیت کی رہنمائی کے لیے اترنے والی اس کتاب پر انسانیت کو مکمل توجہ دینی چاہیے لیکن ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ انسانوں کی کثیر تعداد قرآن مجید کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ قیامت کے دن نبی کریمﷺ کے اس شکوے کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قوم کی قرآن مجید سے دوری کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ سورۃ الفرقان کی آیت: 30 میں بیان فرماتے ہیں: ''اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار! بیشک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا‘‘۔
اہلِ اسلام کو قرآن مجید کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم سب پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں‘ جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں:
1۔ قرآن مجید پر ایمان لانا: قرآن مجید اللہ تبارک وتعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت: 2 میں ارشاد فرماتے ہیں: ''اس کتاب (کے اللہ کی کتاب ہونے) میں کوئی شک نہیں، (یہ) پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے‘‘۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی واضح فرمایا کہ یہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو علمائے بنی اسرائیل بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اہلِ کتاب کے اہلِ علم کی قرآن مجید کے حوالے سے معرفت کو سورۃ البقرہ کی آیت: 146 میں کچھ یوں بیان کیا گیا: ''جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے اور ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر چھپاتی ہے‘‘۔ اللہ تبارک وتعالیٰ سورۃ الشعراء کی آیات: 192 تا 197 میں ارشاد فرماتے ہیں: ''اور بے شک وشبہ یہ ( قرآن) رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے۔ اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے۔ آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔صاف عربی زبان میں۔ اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیتِ قرآن تو بنی اسرائیل کے اہلِ علم بھی جانتے ہیں‘‘۔
2۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا: اللہ تبارک وتعالیٰ کے کلام پر ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کلام حمید میں تلاوت کرنے والوں ہی کو کتاب پر ایمان رکھنے والا قرار دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت: 121 میں ارشاد ہوا: ''جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں‘ اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے‘‘۔ اسی طرح حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو شفا ملتی اور سکینت حاصل ہوتی ہے۔روحانی‘ نفسیاتی اور جسمانی عوارض کا خاتمہ ہوتا ہے اور دل کو اطمینان اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔
3۔ قرآن مجید پر تدبر کرنا: قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر تدبر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اہلِ ایمان کو تدبر کی دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ سورۂ ص کی آیت: 29 میں ارشاد فرماتے ہیں: ''یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور وفکر کریں اور عقلمند اس سے نصیحت حاصل کریں‘‘۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پُرزور انداز میں قرآن مجید پر غور وفکر کی دعوت دی ہے۔ سورۂ محمد کی آیت: 24 ارشاد ہوا: ''کیا یہ قرآن میں غور وفکر نہیں کرتے‘ یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں‘‘۔ تدبر کرنے سے انسان اللہ تبارک وتعالیٰ کے ارشادات اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
4۔ قرآن مجید پر عمل کرنا: تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے کلام حمید میں ان لوگوں کی شدید مذمت کی ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر ان کا عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ سورۃ الصف کی آیات: 2 تا 3 میں ارشاد فرماتے ہیں: ''اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے‘‘۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود کے بے عمل علما کی مذمت کرتے ہوئے ان کی تشبیہ ایسے گدھے کے ساتھ دی جس پر کتابوں کے بوجھ کو لاد دیا گیا ہو۔ اللہ تبارک وتعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آیت: 5 میں ارشاد فرماتے ہیں: ''جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے اور اللہ (ایسی) ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا‘‘۔
5۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا ابلاغ کرنا: انسان کو اللہ تبارک وتعالیٰ کے کلام کے ابلاغ کے لیے ہمہ وقت کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں: ''اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائو جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر‘ جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں‘‘۔
6۔ قرآن مجید کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا: اللہ تبارک وتعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں‘ ان کی اپنی ذات اور گرد ونواح میں بسنے والے انسانوں پر تنفیذ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حکام اور معاشرے میں مقتدر لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے احکامات کو معاشرے میں لاگو اور نافذ کریں۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے کلام حمید میں اپنے نازل کردہ احکامات کے قیام کے بہت زیادہ مثبت نتائج بتائے ہیں۔ اللہ تبارک وتعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت: 66 میں ارشاد فرماتے ہیں: ''اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے‘ ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے‘ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں‘‘۔
بحیثیت مسلمان قرآن مجید کے حوالے سے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے‘ آمین!

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

علامہ ابتسام الہٰی ظہیر کے مزید کالمز

علامہ ابتسام الہٰی ظہیر کے کالمز کی آرکائیو

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے دیگر کالمز

غلط راستوں کے مسافر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
کالم آرکائیو