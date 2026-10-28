صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو اے ای ساحلوں پر تیل پھیل گیا، صاف پانی پلانٹس کو خطرہ

  • دنیا میرے آگے
یو اے ای ساحلوں پر تیل پھیل گیا، صاف پانی پلانٹس کو خطرہ

دبئی (اے ایف پی)خلیج میں پھیلنے والا تیل متحدہ عرب امارات کی ریاست ام القوین کے ساحلوں تک پہنچ گیا۔۔۔

، جس  سے سمندری ماحول اور پانی صاف کرنے والے پلانٹس کو خطرات لاحق ہوگئے ۔ منگل کو ساحلوں پر تیل صاف کرنے کے لیے کارکنوں کی سرگرمیاں دیکھی گئیں۔ سیٹلائٹ تصاویر کے تجزئیے سے ظاہر ہوا کہ تیل کا پھیلاؤ 21 اکتوبر کو تقریباً 180 مربع کلومیٹر تھا، جو تین روز بعد بڑھ کر 750 مربع کلومیٹر ہوگیا۔ ماہرین کے مطابق 9 اکتوبر کو حملے کا نشانہ بننے والے آئل ٹینکر جیم نمبر 2 سے تیل رسنے کا واقعہ پیش آیا۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ تیل نَقعہ ڈی سیلینیشن پلانٹ کے قریب پہنچ چکا ہے ، جس سے پانی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔ حکام نے تیل کو پھیلنے سے روکنے اور ساحلی علاقوں کی صفائی کی کوششیں تیز کردی ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج : تیزی برقرار، ایک لاکھ 65 ہزار کی حد بحال

چاندی 61، سونا 3500 روپے مہنگا، ڈالر کی قدر کم

مرکنٹائل ایکسچینج میں 37.203 ارب کے سودے

معاشی استحکام میں بہتری، جی ڈی پی نمو 3.7 فیصد ہوگئی

ماڑی انرجیز اور اینگرو فرٹیلائزرز کا کسانوں کی ترقی کیلئے اشتراک

مشینری گروپ کی درآمدات میں 13.13 فیصد اضافہ ریکارڈ

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہران اجلاس کوئی چھوٹا واقعہ نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیروں کی مٹر گشت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
راولپنڈی کے قدیم چائے خانے… (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
اتحادِ اُمہ کی اہم پیش رفت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پہاڑوں کا خزانہ، عوام کا خالی دامن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak