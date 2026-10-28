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پاکستان نے سلامتی کونسل میں ویٹو پاور میں توسیع کی مخالفت کردی

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پاکستان نے سلامتی کونسل میں ویٹو پاور میں توسیع کی مخالفت کردی

نیویارک (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کی توسیع کی مخالفت کرتے ہوئے جامع، جمہوری اور۔۔

 منصفانہ اصلاحات پر زور دیا ہے ۔  پاکستانی مستقل مشن کے قونصلر گل قیصر سروانی نے کہا ہے کہ نئے مستقل ارکان کی شمولیت اور ویٹو کے استحقاق میں توسیع کی مخالفت کرتے ہیں، ویٹو پاور میں توسیع سے سلامتی کونسل میں عدم مساوات مزید گہری ہو گی،پاکستان ویٹو پاور کے خاتمے یا اس کے استعمال پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا حامی ہے ۔گل قیصر سروانی نے کہا کہ ویٹو پاور کا ناجائز استعمال اقوام متحدہ کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے ،پاکستان نے ویٹو کے استعمال کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بحث کے انعقاد کی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔پاکستانی قونصلر نے زور دیا کہ سلامتی کونسل میں منتخب ارکان کی تعداد، نمائندگی اور کردار بڑھایا جائے ، سلامتی کونسل میں اصلاحات کے پانچوں نکات پر جامع پیکج کے تحت بیک وقت فیصلے کیے جائیں،اصلاحات سب کیلئے ہونی چاہئیں اور کسی کو خصوصی مراعات نہیں ملنی چاہئیں۔

 

 

 

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