صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس بابر اعوان میاں عمران احمد سعود عثمانی نسیم احمد باجوہ
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

تجارتی خسارہ

رواں مالی سال کی پہلی ششماہی کے دوران خطے کے نو ممالک کے ساتھ پاکستان کا تجارتی خسارہ 44فیصد تک بڑھ کر سات ارب 68کروڑ ڈالر ہو گیا ہے‘ جو گزشتہ برس پانچ ارب 32کروڑ ڈالر تھا۔ چین کے ساتھ تجارت میں خسارہ سب سے زیادہ رہا‘ چھ ماہ کے دوران چین سے نو ارب 47کروڑ ڈالر کی اشیا درآمد کی گئیں جبکہ برآمدات کا حجم محض ایک ارب 21کروڑ ڈالر رہا۔ بنگلہ دیش کو برآمدات میں تقریباً آٹھ فیصد‘ سری لنکا کو 27فیصد جبکہ افغانستان کو برآمدات میں 56فیصد کمی ہوئی۔ حکومت کو علاقائی ممالک کو برآمدات بڑھانے کیلئے فوری اور ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ اس مقصد کیلئے توانائی کی قیمتوں میں کمی‘ ٹیکسوں میں نرمی‘ برآمد کنندگان کو آسان قرضوں اور ریفنڈز کی بروقت ادائیگی کے ساتھ ساتھ مستحکم اور دیرپا معاشی پالیسیاں ناگزیر ہیں۔

اس کے علاوہ قابلِ تجارت مصنوعات کے دائرہ کار کو وسعت دینا اور علاقائی ممالک کے ساتھ آزاد یا ترجیحی تجارتی معاہدے بھی وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ خام مال کی برآمد کے بجائے ویلیو ایڈڈ مصنوعات پر توجہ دے کر‘ صنعتی معیار بہتر بنا کر اور برآمدی مصنوعات کو عالمی تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے تجارتی خسارے میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ملک عزیز اپنے جغرافیائی محل وقوع‘ انسانی وسائل اور اقتصادی مواقع کی بنیاد پر علاقائی تجارت کا ایک مضبوط مرکز بننے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے مگر اس کیلئے ویژن‘ تسلسل اور پالیسی سنجیدگی ناگزیر ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

بورڈ آف پیس کی رکنیت
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
کہاں قبضہ نہیں؟
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
In the Name of God, Go!
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ
کالم آرکائیو