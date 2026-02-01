صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
آبی گزرگاہوں میں تجاوزات

ملک بھر میں آبی گزرگاہوں پر تجاوزات کی صورتحال تشویشناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق پنجاب میں 151‘ سندھ میں 164 اور خیبرپختونخوا میں 251آبی گزرگاہیں اب بھی تجاوزات سے متاثر ہیں جبکہ بلوچستان میں آبی تجاوزات کے حوالے سے مستند اعداد و شمار تک دستیاب نہیں۔ ملکِ عزیز ہر سال مون سون میں سیلابوں کا سامنا کرتا ہے ۔ آبی گزرگاہوں میں تجاوزات سیلابوں کی تباہ کاریوں میں اضافہ کرتی ہے۔ 2022ء کے تباہ کن سیلاب کے بعدخیبر پختونخوا میں حکومت نے دریاؤں کے کنارے تعمیرات پر پابندی اور دیگر حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا تھا مگر یہ اعلانات کاغذوں تک محدود رہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گزشتہ برس کے سیلاب میں بھی آبی گزرگاہوں میں موجود تجاوزات جانی و مالی نقصان کا باعث بنیں۔

ہر سال بارشوں سے تباہی کے بعد آبی تجاوزات کے خلاف شور مچتا ہے‘ اجلاس ہوتے ہیں‘ کمیٹیاں بنتی ہیں مگر برسات کے ختم ہوتے ہی یہ سب وعدے سرد خانے کی نذر ہو جاتے ہیں۔ یہی رویہ اس مسئلے کی سنگینی کو بڑھا رہا ہے۔  آبی گزرگاہوں میں تجاوزات کے خاتمے کیلئے یکساں‘ مسلسل اور مؤثر حکمت عملی اپنانا ہر صوبے کی اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ شہریوں کی زندگیوں اور فصلوں کو مون سون کے خطرات سے بچایا جا سکے۔

