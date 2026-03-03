صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ شاہد کاردار رشید صافی حافظ محمد ادریس
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

منافع خوری اور مہنگائی

وفاقی ادارۂ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق فروری 2026ء میں مہنگائی کی شرح بڑھ کر تقریباً سات فیصد تک پہنچ چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار نہ صرف مہنگائی میں اضافے بلکہ رمضان المبارک میں عوام کو درپیش مشکلات کے بھی عکاس ہیں۔ مہنگائی میں حالیہ اضافے کی بڑی وجہ رمضان المبارک میں ہونے والی ناجائز منافع خوری ہے۔ ملک کے کسی شہر میں بھی عوام کو سرکاری نرخوں پر اشیائے خور و نوش دستیاب نہیں۔ بالخصوص پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں عوام کی قوتِ خرید سے باہر ہو چکی ہیں۔ ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سرکاری نرخوں اور مارکیٹ کی عملی قیمتوں میں فرق انتظامی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا لیکن منافع خوری پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔

منافع خوروں کو نکیل ڈالے بغیر مہنگائی کی روک تھام ممکن نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے جامع حکمت عملی مرتب کرے جو وقتی اقدامات تک ہی محدود نہ ہو بلکہ مستقل بنیادوں پر ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ یقینی بنائے۔ اس حکمت عملی میں سپلائی چین کو مضبوط بنانے‘ شفافیت بڑھانے اور منڈی میں قیمتیں کنٹرول کرنے جیسے عملی اقدامات شامل ہوں۔ ساتھ ہی رمضان بچت بازاروں کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ شہریوں کو سستے داموں اشیائے ضروریہ میسر آ سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

پیرِ تسمہ پا
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
نئی جنگ کے شعلے
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
کالم آرکائیو