اداریہ
آبی قلت‘ خطرے کی گھنٹی

وزارتِ آبی وسائل کی طرف سے قومی اسمبلی میں جمع کرا ئی گئی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ملک میں پانی کی فی کس دستیابی  899مکعب میٹر رہ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1951ء میں ملک میں فی کس پانی کی دستیابی 5260مکعب میٹر تھی لیکن آبادی میں ہونے والے بے تحاشا اضافے کے باعث اس میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اوراگر یہی رجحان برقرار رہا تو 2030ء میں سالانہ فی کس پانی کی دستیابی 795 مکعب میٹر تک رہ جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ رپورٹ ملک کو درپیش سنگین آبی بحران کی نشاندہی کرتی ہے۔ آبادی میں اضافے کے علاوہ ملک میں بڑھتی آبی قلت کی وجوہات میں ناقص واٹر مینجمنٹ‘ کمزور ادارہ جاتی صلاحیت اور آبی وسائل کے شعبے میں ناکافی سرمایہ کاری وغیرہ شامل ہیں۔ پانی کی سب سے زیادہ کھپت زرعی شعبے میں ہوتی ہے۔

ہمارے ہاں پانی کے محتاط استعمال کا رجحان نہیں‘ آبی ماہرین کے مطابق سالانہ دستیاب پانی کی 60فیصد مقدار ضائع ہو جاتی ہے۔ سمجھا جائے تو پانی کی قلت کے حوالے سے ہم اب خطرے کے نشان سے زیادہ دور نہیں‘ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ آبی ذخائر کی تعداد بڑھائے‘ زرعی آبپاشی کے لیے جدید وسائل متعارف کرائے جائیں جن سے پانی کی خاصی بچت ہو سکتی ہے‘ نیز عوام میں پانی کے محتاط استعمال کی عادت کو فروغ دے تاکہ آبی قلت کا بحران سنگین صورت نہ اختیار کر سکے۔

