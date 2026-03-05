صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان خورشید ندیم عمران یعقوب خان جویریہ صدیق سعود عثمانی
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

جنگ کے معاشی اثرات

ایران اسرائیل جنگ کے باعث آبنائے ہرمز کی بندش کے اثرات ملکی معیشت تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق بین الاقوامی شپنگ کمپنیاں جنگی خطرات‘ بڑھتے انشورنس پریمیم اور متبادل بحری راستوں کے اضافی اخراجات کی مد میں پاکستان آنے والے ہر کنٹینر پر 1500سے 2000ڈالر تک اضافی چارجز وصول کرنے لگی ہیں۔ سرکاری اعدادوشمار کے مطابق ملکی بندرگاہوں پر یومیہ تقریباً پانچ ہزار کنٹینرز ہینڈل ہوتے ہیں‘ یعنی ان کنٹینروں پر روزانہ 75لاکھ سے ایک کروڑ ڈالر تک اضافی ادائیگی کرنا پڑے گی۔ یہ بوجھ یقینی طور پر درآمد کنندگان‘ صنعتکاروں اور صارفین پر منتقل ہو گا جس سے ملک میں مہنگائی کی نئی لہر پیدا ہوگی‘ جو پہلے ہی اٹھارہ مہینوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور درآمدی اخراجات میں اضافہ برآمدی شعبے کی مسابقتی صلاحیت کو کمزور کریں گے۔

اس صورتحال کے تناظر میں حکومت کو متبادل تجارتی راستوں اور بندرگاہی چارجز میں ریلیف جیسے اقدامات پر غور کرنا چاہیے۔ حکومت فرنس آئل پر عائد کاربن لیوی اور پٹرولیم ڈویلپمنٹ لیوی کو کم یا معطل کرکے برآمدی شعبے کی مسابقت برقرار رکھ سکتی ہے۔ علاوہ ازیں نجی شعبے سے مشاورت کر کے ایسی جامع پالیسی بنائی جائے جو معیشت کو ممکنہ جھٹکوں سے محفوظ رکھ سکے۔ یہ حکومت کیلئے وقت آزمائش ہے کہ وہ داخلی معاشی پالیسیوں کے ذریعے ملکی معیشت کو عالمی بحران کے اثرات سے کیسے محفوظ رکھتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
امریکہ کے لیے نیا کمبل
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی
کالم آرکائیو