صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس میاں عمران احمد کنور دلشاد سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

بجلی ریلیف ناگزیر

وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ شعبہ توانائی میں اصلاحات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے‘ گھریلو صارفین کیلئے 16 فیصد اور پروٹیکٹڈ صارفین کے بلوں میں 32 فیصد کمی کی گئی‘ مجموعی طور پر 527 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے‘ آئی پی پیز معاہدوں پر نظرثانی سے 3500 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ ملک میں بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ کئی برسوں سے وبال بنا ہوا ہے اور تمام تر حکومتی اقدامات اور دعوئوں کے باوجود عوام اور صنعتوں پر اس کا بوجھ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ چار برسوں کے دوران متعدد رعایتوں‘ پیکیجز اور سبسڈیز کا اعلان کیا گیا لیکن عملاً فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ‘ سرچارجز اور دیگر اضافی ٹیکسوں کے ذریعے بجلی کے نرخ مسلسل بڑھائے جا رہے ہیں۔

بجلی کی قیمتیں عام صارفین کیلئے ہی نہیں‘ صنعتی اور زرعی شعبے کیلئے بھی تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں۔ مہنگی بجلی کی وجہ سے پیداواری لاگت اس حد تک بڑھ چکی کہ ملکی مصنوعات عالمی مارکیٹ میں مسابقت کی صلاحیت کھو رہی ہیں اور برآمدات گراوٹ کا شکار ہیں۔ حکومت جب تک مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچے گی تب تک حل کی امید عبث ہے۔ اگر کپیسٹی پیمنٹس اور فرسودہ انفراسٹرکچر‘ لائن لاسز اور بجلی چوری جیسے خساروں کا نزلہ عوام پر ہی گرتا رہا تو نہ صرف بجلی کی قیمت صارفین کی پہنچ سے باہر ہو جائے گی بلکہ یہ مہنگی توانائی ملکی معیشت کو بھی ٹھپ کر دے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

جدید انسان کا تہذیبی المیہ
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
لاہور اور تاریخی شناخت
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
28ویں ترمیم کی بازگشت
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو