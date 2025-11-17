صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیا میرا نام کلک بیٹ نہ بنائے :نورا فتیحی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
میڈیا میرا نام کلک بیٹ نہ بنائے :نورا فتیحی

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ کی اداکارہ نورا فتیحی نے ڈرگ سنڈیکیٹ کی تحقیقات میں سخت ردِعمل دیتے ہوئے ان تمام خبروں کی تردید کردی اور میڈیا کو خبردار کیا ہے کہ میرا نام کلک بیٹ کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔۔۔

ممبئی پولیس کی جانب سے انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم سے مبینہ طور پر جڑے ڈرگ سنڈیکیٹ کی تحقیقات میں نام آنے کے بعد اداکارہ نے لکھا کہ میں پارٹیز میں نہیں جاتی، میں ہر وقت فلائٹس میں ہوتی ہوں، میں ایسے لوگوں سے میل جول نہیں رکھتی۔ براہِ کرم میرا نام اور میری تصاویر ان معاملات میں استعمال نہ کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات،5باراتیوں سمیت 7افراد جاں بحق،30زخمی

حادثے میں 2نوجوانوں کی ہلاکت ، ٹرک ڈرائیور گرفتار

متعددمنشیات فروش دو کلو ہیروئن ،10بیٹریوں سمیت گرفتار

شادی میں گانے چلا کر فحش حرکات پر 4افرادگرفتار

دو پتنگ بازپکڑے گئے

ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ پتنگ بازی کے 56ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak