صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بالی ووڈ بھونڈے انداز میں سیاست زدہ ہو چکی:جمال شاہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بالی ووڈ بھونڈے انداز میں سیاست زدہ ہو چکی:جمال شاہ

لاہور (آئی این پی)سینئر اداکار جمال شاہ نے بالی ووڈ کے موجودہ سیاست زندہ اور تشدد پسندی پر مبنی رجحانات پر بات کی ہے۔۔۔۔

 ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج کل بالی ووڈ ایک بھونڈے انداز میں سیاست زدہ ہو چکی ہے ، مودی حکومت کا بیانیہ براہ راست فلموں میں منتقل کیا جا رہا ہے ، یہ اب ایک قدامت پسند سینما بن گیا ہے جو جنگ پسندی کو فروغ دیتا ہے اور اس میں تخلیقی خوبصورتی اور بامعنی مکالمے ناپید ہو چکے ہیں۔جمال شاہ کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں بالی ووڈ زیادہ تر اوور دی ٹاپ، تجارتی اور بے معنی ایکشن فلموں تک محدود ہو چکا ہے ،جنوبی بھارت کی کچھ فلمیں معیاری ہیں، تاہم مجموعی طور پر وہاں بھی فحش، سطحی اور کم تر معیار کا سینما تیزی سے فروغ پا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10 وارداتیں :شہری لاکھوں نقدی ،قیمتی اشیاء سے محروم

لاہور :پولیس اہلکار بھی منشیات فروشی میں ملوث، 12 گرفتار

فیصل آباد :مبینہ مقابلے ، 3بھائیوں سمیت 4ملزم ہلاک

نوجوان مبینہ طور پر اغواء

بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنیوالاگرفتار

سابقہ رنجش پر شہری کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak